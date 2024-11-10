Суд может отменить приговор Дональду Трампу по делу о сокрытии денег

Судья должен решить, должен ли быть отменен обвинительный приговор.

Фото: alabamareflector.com

На следующей неделе суд в США должен решить, отменять ли обвинительный приговор новоизбранному президенту Дональду Трампу по делу о скрытии денег, пишет The Guardian.

В издании отмечают, что в США продолжается рассмотрение дела о Трампе о скрытии выплат денег звезде фильмов для взрослых за молчание об отношениях с ним. Однако в свете июльского решения Верховного суда США о президентской неприкосновенности судья должен решить, должен ли быть отменен обвинительный приговор.

Суд вынесет свое решение до 12 ноября. Это первое из двух ключевых решений, которые судья должен сделать после победы Трампа на выборах.

Судья также должен решить, выносить ли приговор Трампу 26 ноября, как это запланировано. Юридические эксперты говорят, что вынесение приговора вряд ли состоится в инаугурацию Трампа, которая пройдет 20 января.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», в Нью-Йорке начался судебный процесс в отношении бывшего президента США Дональда Трампа по делу о возможных незаконных выплатах актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс в 2016 году. Это историческое событие, поскольку Трамп стал первым экс-президентом Соединенных Штатов, который оказался перед уголовным судом.

Добавим, что присяжные в суде Нью-Йорка признали Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы в 130 тысяч долларов, выплаченной Сторми Дэниелс.

Кроме того, суд над Дональдом Трампом по делу о секретных документах был отложен на неопределенный срок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.