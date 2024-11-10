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Пенсия по возрасту — какие требования к страховому стажу

18:16, 10 ноября 2024
В 2024 году право на назначение пенсии по возрасту после достижения 60 лет возникает при наличии у человека 31 года страхового стажа.
Пенсия по возрасту — какие требования к страховому стажу
Фото: tsn.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило условия назначения пенсии по возрасту.

Общие условия назначения пенсии по возрасту определены ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В 2024 году право на назначение пенсии по возрасту после достижения 60 лет возникает при наличии у человека 31 года страхового стажа, в 63 года – при наличии в этом году стажа от 21 до 31 года.

Требование к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту постепенно увеличивается: ежегодно – на один год.

Так, в 2028 году право на назначение пенсии по возрасту после достижения 60 лет будут иметь только те лица, у которых будет не менее 35 лет стажа, в возрасте 63 года - кто получил стаж работы от 25 до 35 лет.

«Граждане со стажем от 15 до 25 лет с 2028 года будут иметь право на пенсию в 65 лет. При наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту будет назначаться независимо от возраста», - добавили в ПФ.

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