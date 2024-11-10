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Стало известно о новой волне мошенничества – злоумышленники требуют деньги у родственников пленных и пропавших без вести

18:34, 10 ноября 2024
Мошенники, втершись в доверие, начинают требовать финансовое вознаграждение.
Стало известно о новой волне мошенничества – злоумышленники требуют деньги у родственников пленных и пропавших без вести
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В Украине мошенники начали использовать информацию о близких лицах, чтобы вводить родственников в заблуждение и требовать деньги. Они устанавливают контакт с семьями через мессенджеры, уверяя, что обладают ценной информацией об их близких. Втершись в доверие, начинают требовать финансовое вознаграждение. Об этом сообщил руководитель секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко, передает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Родственников пленных и пропавших без вести военных призывают избегать публикации личных данных в соцсетях и обращаться только в официальные государственные органы — Координационный штаб, Объединенный центр при СБУ и Национальное информационное бюро.

Координационный штаб передает информацию о таких случаях в Службу безопасности Украины, Национальную полицию и киберполицию для дальнейшего расследования.

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