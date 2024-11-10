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Байден переконуватиме Конгрес і адміністрацію Трампа продовжити підтримку України, — Салліван

20:40, 10 листопада 2024
Водночас Джек Салліван відмовився говорити, чи йдеться про якусь конкретну законодавчу пропозицію стосовно фінансування.
Байден переконуватиме Конгрес і адміністрацію Трампа продовжити підтримку України, — Салліван
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Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що до завершення своєї президентської каденції Байден говоритиме з Конгресом та адміністрацією Дональда Трампа про необхідність підтримки України. Про це він сказав в інтерв’ю CBS News.

Салліван наголосив, що підхід адміністрації чинного президента США в останні дні «залишається таким же, як і протягом останніх двох з половиною років».

За словами радника Байдена, адміністрація до завершення свого терміну прагнутиме використати всі виділені Конгресом ресурси на військову підтримку України.

«І, звичайно, президент Байден матиме можливість протягом наступних 70 днів довести Конгресу і новій адміністрації, що Сполучені Штати не повинні відходити від України, що відхід від України означає ще більшу нестабільність в Європі», – додав він.

Водночас Салліван відмовився говорити, чи йдеться про якусь конкретну законодавчу пропозицію стосовно фінансування.

«Президент Байден буде доводити, що нам потрібні постійні ресурси для України після закінчення його терміну, тому що загроза для України залишиться незалежно від того, що саме відбувається на полі бою або за столом переговорів», – додав посадовець.

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден 13 листопада зустрінеться в Овальному кабінеті з обраним президентом Дональдом Трампом.

Раніше ми писали, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп не відмовиться від підтримки України, незважаючи на його попередні заяви. 

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США Дональд Трамп Джо Байден

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