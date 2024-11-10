Виявили за допомогою дрона — на Закарпатті затримали чоловіків, які намагалися потрапити до Словаччини

Чоловіків затримали за 300 метрів від державного кордону.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Прикордонники Чопського загону затримали чотирьох чоловіків призовного віку, які планували незаконний перетин українсько-словацького кордону. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Рух чоловіків виявили за допомогою дрона, який зафіксував їх наближення до кордону», - заявили прикордонники.

Затримання відбулося на околиці Ужгорода, за 300 метрів від державного кордону. Один із затриманих не мав при собі документів. Усі четверо виявилися мешканцями Донеччини. Під час допиту вони зізналися, що готувалися до нелегального «походу» близько тижня, обравши, як їм здавалося, «найлегший» маршрут.

Порушників доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративно-процесуальних документів за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Їхні справи передадуть до суду, який визначить відповідальність для кожного.

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