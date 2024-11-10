Практика судов
  1. В Украине

Обнаружили с помощью дрона — на Закарпатье задержали мужчин, которые пытались попасть в Словакию

20:22, 10 ноября 2024
Мужчин задержали в 300 метрах от государственной границы.
Обнаружили с помощью дрона — на Закарпатье задержали мужчин, которые пытались попасть в Словакию
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пограничники Чопского отряда задержали четырех мужчин призывного возраста, планировавших незаконное пересечение украинско-словацкой границы. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Движение мужчин обнаружили с помощью дрона, который зафиксировал их приближение к границе», – заявили пограничники.

Задержание произошло на окраине Ужгорода, в 300 метрах от государственной границы. У одного из задержанных не было при себе документов. Все четверо оказались жителями Донецкой области. В ходе допроса они признались, что готовились к нелегальному «походу» около недели, выбрав, как им казалось, самый «легкий» маршрут.

Нарушителей доставили в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Их дела будут переданы в суд, который определит ответственность для каждого.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Государственная пограничная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Значительно шире»: Верховный Суд высказался по поводу пределов допустимой критики депутатов в Facebook

Верховный Суд обратил внимание, что предел допустимой критики в отношении политического деятеля или иного публичного лица значительно шире, чем в отношении обычного лица.

Могут ли освободить от уголовной ответственности за хранение оружия без разрешения, если добровольно отдать его правоохранителям – что решил Верховный Суд

Адвокат указывал на то, что осужденный добровольно выдал органам власти имеющиеся у него оружие и боеприпасы, что является основанием для освобождения от уголовной ответственности, но Верховный Суд решил иначе.

Отчим ребенка с инвалидностью, который его содержит и воспитывает, не имеет права на отсрочку – Верховный Суд

Верховный Суд признал, что мужчина, который с 2016 года содержит и воспитывает ребенка с инвалидностью, будучи в статусе отчима, не может претендовать на отсрочку, даже если родной отец не участвует в жизни ребенка.

Судья выехала за границу и уже не вернулась в суд – судью предложено уволить за уклонение от осуществления правосудия

Судья Хозяйственного суда Харьковской области просила предоставить ей возможность «дотянуть» до отставки за свой счет.

Отсутствие доказанного факта СЗЧ не исключает лишения права на дополнительное вознаграждение на основании предписаний поручения министра обороны – Верховный Суд

Ссылка жалобщика на отсутствие доказательств привлечения его к ответственности по факту самовольного ухода из воинской части не исключает возможности лишения его права на выплату дополнительного вознаграждения на основании предписаний отдельного поручения Министра обороны.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Оніщук
    Ольга Оніщук
    екс-заступник Міністра юстиції України