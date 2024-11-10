Обнаружили с помощью дрона — на Закарпатье задержали мужчин, которые пытались попасть в Словакию

Мужчин задержали в 300 метрах от государственной границы.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Пограничники Чопского отряда задержали четырех мужчин призывного возраста, планировавших незаконное пересечение украинско-словацкой границы. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Движение мужчин обнаружили с помощью дрона, который зафиксировал их приближение к границе», – заявили пограничники.

Задержание произошло на окраине Ужгорода, в 300 метрах от государственной границы. У одного из задержанных не было при себе документов. Все четверо оказались жителями Донецкой области. В ходе допроса они признались, что готовились к нелегальному «походу» около недели, выбрав, как им казалось, самый «легкий» маршрут.

Нарушителей доставили в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Их дела будут переданы в суд, который определит ответственность для каждого.

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