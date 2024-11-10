Помощь на приобретение дров – кто и при каких условиях имеет право на денежную выплату

Получателям, которым субсидия или льгота уже назначены, не нужно дополнительно обращаться, поскольку помощь начисляется автоматически.

Получателям жилищных субсидий и льгот автоматически назначат дополнительную поддержку на отопительный сезон. Помощь будет предоставлена ​​тем, кто отапливает жилье твердым топливом – дровами или углем. Об этом рассказала начальник управления обслуживания граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области Надежда Семенюк, передает официальный сайт ведомства.

«Получателям, которым субсидия или льгота уже назначены, не нужно дополнительно обращаться, поскольку помощь будет начислена автоматически. Уведомление об этом появилось в личных кабинетах пользователей на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда», - сказала она.

Домохозяйства, которые еще не получали субсидию или льготу на твердое топливо, получили запрос на согласие по обработке персональных данных. Для ее предоставления можно воспользоваться личным кабинетом на портале Пенсионного фонда или обратиться в любой сервисный центр Фонда, территориальные общины или ЦНАПы.

Чтобы дать согласие на портале, нужно войти в личный кабинет через квалифицированную электронную подпись, «Дія.Підпис» или ID.GOV.UA, выбрать вкладку «Дистанционное информирование» и указать пункт о согласии на обработку данных. В сервисном центре для этого нужно обратиться к администратору с документом, удостоверяющим личность.

Дополнительная поддержка в 2024 году выплачивается за средства партнеров, а также за средства государственного бюджета.

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