Практика судів
  1. Суспільство

Допомога на придбання дров — хто і за яких умов має право на грошову виплату

20:04, 10 листопада 2024
Отримувачам, яким субсидія чи пільга вже призначені, не потрібно додатково звертатися, оскільки допомога нарахується автоматично
Допомога на придбання дров — хто і за яких умов має право на грошову виплату
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Отримувачам житлових субсидій і пільг автоматично призначать додаткову підтримку на опалювальний сезон. Допомогу буде надано тим, хто опалює житло твердим паливом – дровами або вугіллям. Про це розповіла начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області Надія Семенюк, передає офіційний сайт відомства.

«Отримувачам, яким субсидія чи пільга вже призначені, не потрібно додатково звертатися, оскільки допомога нарахується автоматично. Повідомлення про це з’явилося в особистих кабінетах користувачів на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду», - сказала вона.

Ті домогосподарства, які ще не отримували субсидію чи пільгу на тверде паливо, отримали запит на згоду щодо обробки персональних даних. Для її надання можна скористатися особистим кабінетом на порталі Пенсійного фонду або звернутися до будь-якого сервісного центру Фонду, територіальних громад або ЦНАПів.

Щоб подати згоду на порталі, потрібно увійти в особистий кабінет через кваліфікований електронний підпис, «Дія.Підпис» або ID.GOV.UA, обрати вкладку «Дистанційне інформування» та позначити пункт про згоду на обробку даних. У сервісному центрі для цього потрібно звернутися до адміністратора з документом, що посвідчує особу.

Додаткова підтримка у 2024 році виплачується за кошти партнерів, а також за кошти державного бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

субсидія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи можуть звільнити від кримінальної відповідальності за зберігання зброї без дозволу, якщо добровільно віддати її правоохоронцям – що вирішив Верховний Суд

Адвокат вказував на те, що засуджений добровільно видав органам влади наявні в нього зброю та боєприпаси, що є підставою для його звільнення від кримінальної відповідальності, але Верховний Суд вирішив інакше.

Вітчим дитини з інвалідністю, який її утримує та виховує, не має права на відстрочку – Верховний Суд

Верховний Суд виснував, що чоловік, який з 2016 року утримує та виховує дитину з інвалідністю, будучи у статусі вітчима, не може претендувати на відстрочку, навіть, якщо рідний батько не бере участі у житті дитини.

Суддя виїхала за кордон та вже не повернулася до суду – суддю запропоновано звільнити за ухилення від здійснення правосуддя

Суддя Господарського суду Харківської області просила надати їй можливість «дотягнути» до відставки за власний рахунок.

Відсутність доведеного факту СЗЧ не виключає позбавлення права на додаткову винагороду на підстави приписів доручення міністра оборони – Верховний Суд

Посилання скаржника на відсутність доказів притягнення його до відповідальності за фактом самовільного залишення військової частини не виключає можливості позбавлення його права на виплату додаткової винагороди на підставі приписів окремого доручення Міністра оборони.

Порядок визначення розміру доплати до пенсії непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав на порядок застосування закону про Державний бюджет України на 2024 рік у частині визначення спеціальної розрахункової величини для визначення розміру доплати до пенсії непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Оніщук
    Ольга Оніщук
    екс-заступник Міністра юстиції України