Допомога на придбання дров — хто і за яких умов має право на грошову виплату

Отримувачам, яким субсидія чи пільга вже призначені, не потрібно додатково звертатися, оскільки допомога нарахується автоматично

Отримувачам житлових субсидій і пільг автоматично призначать додаткову підтримку на опалювальний сезон. Допомогу буде надано тим, хто опалює житло твердим паливом – дровами або вугіллям. Про це розповіла начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області Надія Семенюк, передає офіційний сайт відомства.

«Отримувачам, яким субсидія чи пільга вже призначені, не потрібно додатково звертатися, оскільки допомога нарахується автоматично. Повідомлення про це з’явилося в особистих кабінетах користувачів на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду», - сказала вона.

Ті домогосподарства, які ще не отримували субсидію чи пільгу на тверде паливо, отримали запит на згоду щодо обробки персональних даних. Для її надання можна скористатися особистим кабінетом на порталі Пенсійного фонду або звернутися до будь-якого сервісного центру Фонду, територіальних громад або ЦНАПів.

Щоб подати згоду на порталі, потрібно увійти в особистий кабінет через кваліфікований електронний підпис, «Дія.Підпис» або ID.GOV.UA, обрати вкладку «Дистанційне інформування» та позначити пункт про згоду на обробку даних. У сервісному центрі для цього потрібно звернутися до адміністратора з документом, що посвідчує особу.

Додаткова підтримка у 2024 році виплачується за кошти партнерів, а також за кошти державного бюджету.

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