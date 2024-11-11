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Верховный Суд считает, что дознаватель может назначать экспертизы по установлению тяжести телесных повреждений

09:10, 11 ноября 2024
Таким правом, по мнению Верховного Суда, дознаватель наделен ввиду того, что относится к стороне обвинения.
Верховный Суд считает, что дознаватель может назначать экспертизы по установлению тяжести телесных повреждений
Источник фото: nupp.edu.ua
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Дознаватель относится к стороне обвинения в уголовном производстве и при осуществлении дознания наделяется полномочиями следователя, а потому уполномочен на назначение экспертизы по установлению тяжести и характера телесных повреждений. Об этом указала коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда в постановлении от 9 сентября 2024 года по делу №484/2504/21.

Так, суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили лицо по ч. 1 ст. 122 УК.

В кассационной жалобе осужденный считает основанием признания недопустимым доказательством выводу судебно-медицинского эксперта то, что по правилам статьи 242 УПК правом назначать экспертизы по установлению тяжести телесных повреждений наделены следователь и прокурор, но не дознаватель, назначивший экспертизу в уголовном производстве по нему.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд указал, что не усматривает обоснованными доводы осужденного об отсутствии у дознавателя полномочий на назначение экспертизы по установлению тяжести и характера телесных повреждений со ссылкой на положения ч. 2 ст. 242 УПК, поскольку эти положения определяют обязанность, а не право следователя или прокурора обеспечить проведение соответствующей экспертизы.

Согласно положениям ст. 40-1 УПК дознаватель относится к стороне обвинения в уголовном производстве и при совершении дознания наделяется полномочиями следователя. Таким образом, КУС не видит оснований полагать, что дознаватель не уполномочен назначать проведение экспертизы.

Вместе с тем, КУС ВС отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Автор: Наталя Мамченко

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