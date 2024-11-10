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Госпродпотребслужба пояснила, имеет ли полномочия рассматривать вопросы правильности начисления кэшбека

19:46, 10 ноября 2024
В Госпродпотребслужбе заявили, что на ведомство возложены полномочия исключительно по проведению проверки информации о товаре украинского производства на предмет ее соответствия.
Госпродпотребслужба пояснила, имеет ли полномочия рассматривать вопросы правильности начисления кэшбека
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Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что не наделена полномочиями рассматривать вопросы правильности, полноты и своевременности начисления кэшбека потребителям за покупку товаров украинского производства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Питання надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва (кешбек), а також порядок та умови участі українських виробників та продавців в експериментальному проекті щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні» визначається Порядком реалізації експериментального проекту щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2024 № 952 (далі – Порядок).

Пунктом 22 Порядку на Держпродспоживслужбу покладені повноваження виключно з проведення перевірки інформації про товар українського виробництва на предмет її відповідності інформації, зазначеній виробником під час включення до переліку товарів українського виробництва.

Згідно з Порядком Держпродспоживслужба не наділена повноваженнями розглядати питання правильності, повноти та своєчасності нарахування кешбеку споживачам за купівлю товарів українського виробництва.

«Також звертаємо увагу, що кешбек нараховується за купівлю не усіх товарів українського виробництва, а лише за купівлю товарів тих продавців та виробників, які приєдналися до експериментального проекту згідно з Порядком», - йдеться у заяві.

Також у відомстві інформують, що відповідно до пункту 22 Порядку покупці товарів українського виробництва можуть перевірити включення товару до переліку товарів українського виробництва з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) шляхом зчитування (сканування) штрихового коду ЕАN13 товару згідно з міжнародною класифікацією GS1 міжнародного або внутрішньодержавного коду товару за допомогою електронного пристрою, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

У мобільному додатку Порталу Дія (Дія) відображається відкрита інформація з інформаційної системи щодо включення товару до переліку товарів українського виробництва.

У разі виявлення після отримання результатів зчитування (сканування) штрихового коду ЕАN13 товару згідно з міжнародною класифікацією GS1 міжнародного або внутрішньодержавного коду товару у продажу товарів, які не включено до переліку товарів українського виробництва, покупець товарів українського виробництва може створити відповідне повідомлення про можливе порушення обігу таких товарів засобами інформаційної системи Дія.

Как писала «Судебно-юридическая газета», со 2 сентября в Украине запустили Национальный кэшбек – граждане получают 10% компенсацию за покупку товаров «Сделано в Украине».

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Госпродпотребслужба кешбек

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