Об отсутствии провокации со стороны обличителя свидетельствуют инициативные действия взяточника – Верховный Суд объяснил, как отличить провокатора от обличителя

Обличители могут получить миллионы гривен вознаграждения, что создает риск провокации с их стороны – в Верховном Суде объяснили, как отделить отсутствие провокации со стороны обличителя.

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Как ранее сообщали в НАБУ, если определенное лицо-обличитель поможет детективам НАБУ раскрыть преступление, оно «получит защиту от НАПК и возможность значительного вознаграждения – до 10% от суммы взятки».

«Кстати, двое обличителей уже получили вознаграждение. Это Евгений Шевченко и Андрей Бойко. Первая выплата в размере 1,6 млн грн произведена 4 октября 2024 года.

А уже через две недели обличитель, активно способствовавший раскрытию коррупционного преступления по делу о подкупе руководства НАБУ и САП, получил вознаграждение в сумме почти 13,3 млн грн», - отметили в НАБУ.

Поэтому обличители могут получить миллионы гривен, что создает определенные риски с их стороны в случае желания спровоцировать взятку. Как отличить провокацию от действительного намерения, объяснил Верховный Суд.

Как отметила коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда в постановлении от 5 сентября 2024 года по делу №991/2197/22, об отсутствии провокации со стороны обличителя свидетельствуют инициативный характер действий осужденного, направленных на предоставление неправомерной выгоды, содержание разговоров, зафиксированных в результате проведения НСРД, активность в вопросе выражения предложения и обещания предоставить неправомерную выгоду.

Обстоятельства дела

Заместитель начальника управления – начальник отдела Министерства обороны Украины обвинялся в том, что высказал предложение и обещание предоставить неправомерную выгоду директору Департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины за привлечение специалистов к проведению внутреннего аудита по фактическому выполнению работ по государственному контракту, что позволило бы аудиторской группе составить положительный аудиторский отчет.

ВАКС признал виновным и осудил начальника отдела по ч. 3 ст. 369 УК. По постановлению АП ВАКС указанный приговор изменен в части решения о выплате вознаграждения обличителю, в другой части оставлен без изменений.

В кассационной жалобе сторона защиты указывала на провокацию совершения уголовного правонарушения начальника отдела со стороны правоохранительных органов.

В частности, защитники утверждали, что должностными лицами Министерства обороны Украины с целью требования неправомерной выгоды от представителей коммерческих структур были созданы искусственные преграды их законной хозяйственной деятельности, а требование о предоставлении незаконного финансового предложения поступило от обличителя, воспользовавшегося ситуацией с целью получения статуса обличителя. Отклоняя доводы стороны защиты по поводу провокации преступления, суды вышли за пределы доводов прокурора по поводу ее отсутствия и прибегли к собственным соображениям, оставив при этом без внимания ряд доказательств стороны защиты, в частности: факт наличия уголовного производства по провокации подкупа, выводы по результатам проведения психологической экспертизы с применением полиграфа; данные протоколов по результатам проведения НСРД об активном провокационном характере действий обличителя и т.д.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций.

В обоснование позиции КУС указал, что согласно выводам Европейского суда по правам человека провокация имеет место тогда, когда работники правоохранительных органов или лица, действующие по их указаниям, не ограничиваются пассивным расследованием, а с целью получения доказательств и возбуждения уголовного дела влияют на субъекта, склоняя его к совершению преступления, которое в противном случае не было бы совершено. Инициативный характер действий начальника отдела, направленных на получение положительного аудиторского отчета путем предоставления неправомерной выгоды директору Департамента внутреннего аудита, и отсутствие провокации со стороны последнего подтверждается содержанием разговоров, зафиксированных в результате проведения НСРД во время их встреч, когда начальник отдела без всякого принуждения или постороннего влияния проявлял активность в вопросе выражения предложения и обещания оказать неправомерную выгоду за завершение аудита, определении его размера и порядка распределения, порядка и условий предоставления, привлечения к аудиту желаемых лиц.

Автор: Наталя Мамченко

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