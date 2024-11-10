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Получение компенсации за неиспользованные дни отпуска погибшего военнослужащего – что нужно знать

19:28, 10 ноября 2024
Выплата компенсации за неиспользованные дни отпуска погибшего военнослужащего производится по заявлению членов семей.
Получение компенсации за неиспользованные дни отпуска погибшего военнослужащего – что нужно знать
Фото: armyinform.com.ua
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Члены семей погибших или умерших военнослужащих имеют право на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска своих павших близких. Об этом сообщил Одесский ОТЦК и СП.

Подлежат компенсации неиспользованные дни ежегодных основных и дополнительных отпусков, дополнительные отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, а также дополнительные отпуска погибшего (умершего) военного, на который он получил право как ветеран.

Выплата производится по заявлению членов семей, составленному в произвольной форме и поданному в бумажном или электронном формате на имя командира воинской части или руководителя органа, учреждения, учреждения, организации по месту прохождения службы погибшего.

К заявлению необходимо добавить копию паспорта заявителя, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, свидетельства смерти военнослужащего.

В зависимости от статуса заявителя, прилагаются копии свидетельства о рождении погибшего (для родителей), свидетельства о браке (для жены/супруга), свидетельства о рождении (для ребенка), выписки из реестра территориального общества, подтверждающего совместное проживание с погибшим (для совершеннолетних детей), решение исполнительного органа власти об установлении опеки, попечительства (для законных представителей детей погибшего) и решения суда или нотариально удостоверенной сделки о факте содержания (для лиц, находившихся на содержании погибшего).

Решение о выплате или отказе принимается в течение 15 дней со дня подачи заявления и доводится до сведения заявителя в письменном виде.

Основания для отказа - заявление подано от лица, не имеющего права на компенсацию; документы представлены не в полном объеме.

В решении об отказе обязательно указывается одно из вышеупомянутых оснований. После устранения недостатков можно обратиться за компенсацией повторно. Также отказ можно оспорить в суде.

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ВСУ ТЦК

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