Отримання компенсації за невикористані дні відпустки загиблого військовослужбовця — що треба знати

Виплата компенсації за невикористані дні відпустки загиблого військовослужбовця здійснюється за заявою членів сімей.

Фото: armyinform.com.ua

Члени родин загиблих або померлих військовослужбовців мають право на грошову компенсацію за невикористані дні відпустки своїх полеглих близьких. Про це повідомив Одеський ОТЦК та СП.

Підлягають компенсації невикористані дні щорічних основних та додаткових відпусток, додаткові відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, а також додаткові відпустки загиблого (померлого) військового, на яку він набув право як ветеран.

Виплата здійснюється за заявою членів сімей, складеною в довільній формі та поданою в паперовому або електронному форматі на ім’я командира військової частини чи керівника органу, закладу, установи, організації за місцем проходження служби загиблого.

До заяви необхідно додати копію паспорта заявника, реєстраційного номера облікової картки платника податків, свідоцтва про смерть військовослужбовця.

Залежно від статусу заявника, додаються копії свідоцтва про народження загиблого (для батьків), свідоцтва про шлюб (для дружини/чоловіка), свідоцтва про народження (для дитини), витягу з реєстру територіальної громади, що підтверджує спільне проживання із загиблим (для повнолітніх дітей), рішення виконавчого органу влади про встановлення опіки, піклування (для законних представників дітей загиблого) та рішення суду або нотаріально посвідченого правочину про факт утримання (для осіб, які перебували на утриманні загиблого).

Рішення щодо виплати або відмови приймається протягом 15 днів з дня подання заяви та доводиться до відома заявника письмово. Підстави для відмови — заява подана від особи, яка не має права на компенсацію; документи подані не в повному обсязі.

У рішенні про відмову обов’язково зазначається одна з вищезгаданих підстав. Після усунення недоліків можна звернутися за компенсацією повторно. Також відмову можна оскаржити в суді.

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