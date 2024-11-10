Практика судів
  1. В Україні

Отримання компенсації за невикористані дні відпустки загиблого військовослужбовця — що треба знати

19:28, 10 листопада 2024
Виплата компенсації за невикористані дні відпустки загиблого військовослужбовця здійснюється за заявою членів сімей.
Отримання компенсації за невикористані дні відпустки загиблого військовослужбовця — що треба знати
Фото: armyinform.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Члени родин загиблих або померлих військовослужбовців мають право на грошову компенсацію за невикористані дні відпустки своїх полеглих близьких. Про це повідомив Одеський ОТЦК та СП.

Підлягають компенсації невикористані дні щорічних основних та додаткових відпусток, додаткові відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, а також додаткові відпустки загиблого (померлого) військового, на яку він набув право як ветеран.

Виплата здійснюється за заявою членів сімей, складеною в довільній формі та поданою в паперовому або електронному форматі на ім’я командира військової частини чи керівника органу, закладу, установи, організації за місцем проходження служби загиблого.

До заяви необхідно додати копію паспорта заявника, реєстраційного номера облікової картки платника податків, свідоцтва про смерть військовослужбовця.

Залежно від статусу заявника, додаються копії свідоцтва про народження загиблого (для батьків), свідоцтва про шлюб (для дружини/чоловіка), свідоцтва про народження (для дитини), витягу з реєстру територіальної громади, що підтверджує спільне проживання із загиблим (для повнолітніх дітей), рішення виконавчого органу влади про встановлення опіки, піклування (для законних представників дітей загиблого) та рішення суду або нотаріально посвідченого правочину про факт утримання (для осіб, які перебували на утриманні загиблого).

Рішення щодо виплати або відмови приймається протягом 15 днів з дня подання заяви та доводиться до відома заявника письмово. Підстави для відмови — заява подана від особи, яка не має права на компенсацію; документи подані не в повному обсязі.

У рішенні про відмову обов’язково зазначається одна з вищезгаданих підстав. Після усунення недоліків можна звернутися за компенсацією повторно. Також відмову можна оскаржити в суді.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи можуть звільнити від кримінальної відповідальності за зберігання зброї без дозволу, якщо добровільно віддати її правоохоронцям – що вирішив Верховний Суд

Адвокат вказував на те, що засуджений добровільно видав органам влади наявні в нього зброю та боєприпаси, що є підставою для його звільнення від кримінальної відповідальності, але Верховний Суд вирішив інакше.

Вітчим дитини з інвалідністю, який її утримує та виховує, не має права на відстрочку – Верховний Суд

Верховний Суд виснував, що чоловік, який з 2016 року утримує та виховує дитину з інвалідністю, будучи у статусі вітчима, не може претендувати на відстрочку, навіть, якщо рідний батько не бере участі у житті дитини.

Суддя виїхала за кордон та вже не повернулася до суду – суддю запропоновано звільнити за ухилення від здійснення правосуддя

Суддя Господарського суду Харківської області просила надати їй можливість «дотягнути» до відставки за власний рахунок.

Відсутність доведеного факту СЗЧ не виключає позбавлення права на додаткову винагороду на підстави приписів доручення міністра оборони – Верховний Суд

Посилання скаржника на відсутність доказів притягнення його до відповідальності за фактом самовільного залишення військової частини не виключає можливості позбавлення його права на виплату додаткової винагороди на підставі приписів окремого доручення Міністра оборони.

Порядок визначення розміру доплати до пенсії непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав на порядок застосування закону про Державний бюджет України на 2024 рік у частині визначення спеціальної розрахункової величини для визначення розміру доплати до пенсії непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Оніщук
    Ольга Оніщук
    екс-заступник Міністра юстиції України