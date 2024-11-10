Байден будет убеждать Конгресс и администрацию Трампа продолжить поддержку Украины, — Салливан

В то же время Джек Салливан отказался говорить, идет ли речь о каком-то конкретном законодательном предложении по финансированию.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что до завершения своей президентской каденции Байден будет говорить с Конгрессом и администрацией Дональда Трампа о необходимости поддержки Украины. Об этом он сказал в интервью CBS News.

Салливан подчеркнул, что подход администрации действующего президента США в последние дни «остается таким же, как и за последние два с половиной года».

По словам советника Байдена, администрация до истечения своего срока будет стремиться использовать все выделенные Конгрессом ресурсы в военную поддержку Украины.

«И, конечно, у президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что отход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе», – добавил он.

В то же время Салливан отказался говорить, идет ли речь о каком-то конкретном законодательном предложении по финансированию.

«Президент Байден будет доказывать, что нам нужны постоянные ресурсы для Украины по истечении его срока, потому что угроза для Украины останется независимо от того, что именно происходит на поле боя или за столом переговоров», - добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не откажется от поддержки Украины, несмотря на его предварительные заявления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.