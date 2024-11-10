Практика судов
  1. В мире

Дональд Трамп побеждает в семи «шатких» штатах и ​​получает 312 голосов избирателей

09:33, 10 ноября 2024
Таким образом, Трамп закрепил победу на президентских выборах.
Дональд Трамп побеждает в семи «шатких» штатах и ​​получает 312 голосов избирателей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США завершили подсчет голосов на президентских выборах. Дональд Трамп получает большинство голосов в Аризоне – последнем из семи так называемых шатких штатов. Об этом сообщает Associated Press.

Таким образом, Трамп закрепил победу на президентских выборах.

Так, в Аризоне Трамп получает еще 11 голосов в коллегии избирателей и всего 312 голосов, тогда как его оппонентка Камала Харрис – 226.

С победой в Аризоне он получает избирателей во всех семи «шатких» штатах. Шесть из них, включая Аризону, в 2020 году отдали большинство голосов Джо Байдену.

Издание отмечает, что Аризона долгое время считалась «красным» штатом, но предыдущие президентские выборы, когда Байден впервые с 1996 года победил там, перевела ее в «шаткие».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Дональд Трамп объявил о первом назначении в своей будущей администрации. Он назначил Сьюзен Уайлз главой аппарата Белого дома – впервые в истории Соединенных Штатов этот пост займет женщина. Об этом говорится в заявлении Трампа, которое опубликовал кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США выборы Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Превентивно для других: судьи Верховного Суда объяснили, почему к военнослужащему, не выполнившему приказ командира, нужно применить наказание с изоляцией от общества

Адвокат военнослужащего настаивал на том, что наказание не может примениться как показательная мера уголовно-правового принуждения для других лиц, но судьи Верховного Суда указали, что наказание имеет целью также предотвращение совершения новых преступлений другими лицами.

Если мужчина добровольно мобилизовался, имея право на отсрочку, то потом он не может потребовать признать действия ТЦК незаконными

Мужчина добровольно мобилизовался и был направлен для прохождения военной службы в Силы территориальной обороны ВСУ, но затем попытался оспорить действия ТЦК.

В подконтрольном ГМС ГП «Документ», которое занимается вопросами паспортов, из 171 сотрудников – 29 человек с инвалидностью, часть из которых получили этот статус во время войны

В ГП «Документ» также сообщили, что из 171 сотрудника 29 имеют статус лица с инвалидностью.

Нужно унифицировать стандарты юридического образования, увеличивая внимание к добродетели – Еврокомиссия

Еврокомиссия указала, что Украине нужно разделить юридическое образование и подготовку правоохранительных органов, унифицировать стандарты юридического образования, правила поступления, лицензирования и финансирования.

Верховный Суд объяснил, как применяется закон Третьяковой о лишении мобилизованных учителей права на сохранение среднего заработка

Учитель школы, который служит в ВСУ, утверждал, что мобилизованные педагоги имеют право на сохранение среднего заработка – что решил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Оніщук
    Ольга Оніщук
    екс-заступник Міністра юстиції України