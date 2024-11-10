Дональд Трамп побеждает в семи «шатких» штатах и ​​получает 312 голосов избирателей

Таким образом, Трамп закрепил победу на президентских выборах.

В США завершили подсчет голосов на президентских выборах. Дональд Трамп получает большинство голосов в Аризоне – последнем из семи так называемых шатких штатов. Об этом сообщает Associated Press.

Таким образом, Трамп закрепил победу на президентских выборах.

Так, в Аризоне Трамп получает еще 11 голосов в коллегии избирателей и всего 312 голосов, тогда как его оппонентка Камала Харрис – 226.

С победой в Аризоне он получает избирателей во всех семи «шатких» штатах. Шесть из них, включая Аризону, в 2020 году отдали большинство голосов Джо Байдену.

Издание отмечает, что Аризона долгое время считалась «красным» штатом, но предыдущие президентские выборы, когда Байден впервые с 1996 года победил там, перевела ее в «шаткие».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Дональд Трамп объявил о первом назначении в своей будущей администрации. Он назначил Сьюзен Уайлз главой аппарата Белого дома – впервые в истории Соединенных Штатов этот пост займет женщина. Об этом говорится в заявлении Трампа, которое опубликовал кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.

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