В Борисполе мужчина хранил арсенал боеприпасов в гараже и дома

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

В Киевской области в Борисполе 48-летний местный житель хранил в гаражном помещении и дома боевые припасы. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Правоохранители провели обыски в гаражном помещении и по месту жительства фигуранта. Было обнаружено и изъято около 300 патронов разного калибра, корпус гранаты РГН с взрывателем типа УДЗ, артиллерийские снаряды и гранатометный выстрел.

Полицейские задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи, при процессуальном руководстве Бориспольской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по факту незаконного приобретения и хранения боевых припасов (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

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