У Борисполі чоловік зберігав арсенал боєприпасів у гаражі та вдома

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

На Київщині у Борисполі 48-річний місцевий житель зберігав в гаражному приміщенні та вдома бойові припаси. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція регіону.

Правоохоронці провели обшуки у гаражному приміщенні та за місцем проживання фігуранта. Було виявлено та вилучено близько 300 набоїв різного калібру, корпус гранати РГН з підривачем типу УДЗ, артилерійські снаряди та гранатометний постріл.

Поліцейські затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом незаконного придбання та зберігання бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

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