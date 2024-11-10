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У Києві покарали низку «героїв паркування», фото

21:46, 10 листопада 2024
Водії залишили свої транспортні засоби на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.
У Києві покарали низку «героїв паркування», фото
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У Києві покарали водіїв, які залишили свої автівки на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.

Як повідомила патрульна поліція Києва, керманичів, які порушили ці правила, притягнули до адміністративної відповідальності КУпАП та провели з ними профілактичні бесіди, щодо недопущення порушень у майбутньому.

У поліції нагадали, що такі паркомісця створені для осіб з інвалідністю, аби забезпечити зручність їхнього пересування.

«За порушення вимог цих знаків передбачена відповідальність згідно з ч. 6 ст. 122 КУпАП. Штраф — від 1020 до 1700 гривень», - додали у поліції.

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Київ

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