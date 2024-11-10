В Киеве наказали ряд «героев парковки», фото

Водители оставили свои транспортные средства на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

В Киеве наказали водителей, которые оставили свои автомобили на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

Как сообщила патрульная полиция Киева, нарушивших эти правила водителей привлекли к административной ответственности КУоАП и провели с ними профилактические беседы относительно недопущения нарушений в будущем.

В полиции напомнили, что такие паркоместа созданы для лиц с инвалидностью, чтобы обеспечить удобство их передвижения.

«За нарушение требований этих знаков предусмотрена ответственность согласно ч. 6 ст. 122 КУоАП. Штраф - от 1020 до 1700 гривен», - добавили в полиции.

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