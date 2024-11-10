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Пенсия по инвалидности – кто имеет право на выплаты и от чего зависит их размер

21:34, 10 ноября 2024
Лица, которым установлена ​​инвалидность, имеют право на пенсию в зависимости от группы инвалидности при наличии определенного страхового стажа.
Пенсия по инвалидности – кто имеет право на выплаты и от чего зависит их размер
Фото: napensii.ua
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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, кто имеет право на пенсию по инвалидности и от чего зависит ее размер.

Пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности, при наличии страхового стажа, предусмотренного статьей 32 Закона Украины от 9 июля 2003 года № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до устройства на нее или после ее прекращения.

Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, который устанавливается инвалидность, определяются органом медико-социальной экспертизы согласно законодательству.

Лица, которым установлена ​​инвалидность, имеют право на пенсию в зависимости от группы инвалидности при наличии определенного страхового стажа на время наступления инвалидности или на день обращения за пенсией.

Такая пенсия назначается на весь срок установления инвалидности. Лицам, достигшим пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины № 1058-IV, пенсии по инвалидности назначаются пожизненно.

Лица имеют право на пенсию в зависимости от группы инвалидности и при наличии страхового стажа:

  • для I группы – от 1 до 10 лет;
  • для ІІ и ІІІ группы - от 1 до 14 лет.

Размеры пенсии по инвалидности

Размеры пенсии по инвалидности исчисляются в процентах к размеру пенсии по возрасту:

  • I группа - 100% пенсии по возрасту;
  • ІІ группа - 90% пенсии по возрасту;
  • ІІІ группа - 50% пенсии по возрасту.

Чтобы пенсия по инвалидности была назначена со дня установления группы инвалидности, нужно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины не позднее чем через три месяца со дня установления инвалидности. В случае упущения этого срока такой вид пенсии назначается со дня обращения.

Если инвалидность наступила в период прохождения срочной военной службы или вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных при участии в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 (Революции Достоинства), у лица, обратившегося за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года, пенсия по инвалидности назначается независимо от наличия страхового стажа.

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