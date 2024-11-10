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В Днепропетровской области будут судить сотрудниц общественной организации, которые переправляли уклонистов через границу

21:16, 10 ноября 2024
Цена «услуги» для уклонистов составляла 8 500 долларов.
В Днепропетровской области будут судить сотрудниц общественной организации, которые переправляли уклонистов через границу
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В Кривом Роге прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух сотрудниц общественной организации.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, женщинам инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Следствие установило, что данные лица организовали и обеспечивали военнообязанных незаконным трансфером в страны Европейского Союза за пределами пунктов пропуска. Для конспиративного пребывания они предоставляли транспорт и жилье.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК для уклонистов, потому что 6 млн граждан не уточнили данные.

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Кривой Рог

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