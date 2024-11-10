Судебная коллегия США разработает правила для рассмотрения заявлений относительно дипфейков

В США хотят разработать правила, регулирующие использование доказательств, которые получили с помощью искусственного интелекта.

Фото: martindale-avvo.com

Федеральная судебная коллегия США согласилась разработать правила, регулирующие использование доказательств, полученых с помощью искусственного интеллекта, и начать работу над политикой, которая потенциально поможет судьям рассматривать заявления о том, что аудио- или видеодоказательство является «глубокой подделкой» (deep fakes), пишет Reuters.

Консультативный комитет на встрече в Нью-Йорке заявил, что будет продолжать разработку двух потенциальных правил, даже несмотря на то, что некоторые выразили обеспокоенность относительно того, достаточно ли хороши старые правила, существовавшие до появления технологии искусственного интеллекта, для защиты от дипфейков.

Окружной судья США Джесси Фурман, который возглавляет коллегию, признал необходимость «осторожности» при разработке новых правил для развивающихся технологий. Но он отметил, что разработка таких правил может занять годы, что повышает риск того, что бездействие оставит судебную систему неподготовленной, если и когда новые технологии создадут проблемы.

«Я думаю, есть основания двигаться вперед, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох», — сказал Фурман.

Главный судья Верховного суда США Джон Робертс указал на потенциальные преимущества ИИ для сторон в судебных процессах и судей, заявив, что судебным органам необходимо рассмотреть вопрос о его надлежащем использовании в судебных разбирательствах.

В ходе встречи члены комитета единогласно согласились продолжить разработку правил для рассмотрения доказательств, являющихся продуктом машинного обучения. Правила будут подготовлены для голосования комитета по вопросу о том, следует ли выносить его на публичное обсуждение, на его майском заседании.

Ранее сообщалось, что студент подал в суд на университет, который не засчитал экзамен, написанный с помощью ИИ.

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