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Судова колегія США розробить правила для розгляду заяв щодо діпфейків

20:58, 10 листопада 2024
У США хочуть розробити правила, які б регулювали використання доказів, які отримали за допомогою штучного інтелекту.
Судова колегія США розробить правила для розгляду заяв щодо діпфейків
Фото: martindale-avvo.com
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Федеральна судова колегія США погодилася розробити правила, що регулюють використання доказів, отриманих за допомогою штучного інтелекту, і розпочати роботу над політикою, яка потенційно допоможе суддям розглядати заяви про те, що аудіо- або відеодоказ є «глибокою підробкою» (deep fakes), пише Reuters.

Консультативний комітет на зустрічі в Нью-Йорку заявив, що продовжуватиме розробку двох потенційних правил, навіть незважаючи на те, що деякі висловили стурбованість щодо того, чи досить хороші старі правила, що існували до появи технології штучного інтелекту, для захисту від діпфейків.

Окружний суддя США Джессі Фурман, який очолює колегію, визнав необхідність «обережності» при розробці нових правил для технологій, що розвиваються. Але він зазначив, що розробка таких правил може тривати роки, що підвищує ризик того, що бездіяльність залишить судову систему непідготовленою, якщо і коли нові технології створять проблеми.

«Я думаю, є підстави рухатися вперед, щоб нас не застали зненацька», - сказав Фурман.

Головний суддя Верховного суду США Джон Робертс вказав на потенційні переваги ШІ для сторін у судових процесах та суддів, заявивши, що судовим органам необхідно розглянути питання щодо його належного використання у судових розглядах.

Під час зустрічі члени Комітету одноголосно погодилися продовжити розробку правил для розгляду доказів, які є продуктом машинного навчання. Правила будуть підготовлені для голосування комітету щодо того, чи слід виносити їх на публічне обговорення, на травневому засіданні.

Раніше ми писали, що студент подав до суду на університет, який не зарахував іспит, написаний за допомогою ШІ.

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США штучний інтелект

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