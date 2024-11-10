На Дніпропетровщині судитимуть співробітниць громадської організації, які переправляли ухилянтів через кордон

Ціна «послуги» для ухилянтів складала 8 500 доларів.

У місті Кривий Ріг прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох співробітниць громадської організації.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, жінкам інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Слідство встановило, що дані особи організували та забезпечували військовозобов’язаних незаконним трансфером до країн Європейського Союзу поза межами пунктів пропуску. Для конспіративного перебування осіб вони надавали транспорт та житло. За свої послуги брали плату у розмірі 8 500 доларів США з людини.

Раніше ми писали, що Верховна Рада розгляне законопроект про знижку у 50% штрафу ТЦК для ухилянтів, бо 6 млн громадян не уточнили дані.

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