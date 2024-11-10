Практика судів
  1. В Україні

На Дніпропетровщині судитимуть співробітниць громадської організації, які переправляли ухилянтів через кордон

21:16, 10 листопада 2024
Ціна «послуги» для ухилянтів складала 8 500 доларів.
На Дніпропетровщині судитимуть співробітниць громадської організації, які переправляли ухилянтів через кордон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Кривий Ріг прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох співробітниць громадської організації.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, жінкам інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Слідство встановило, що дані особи  організували та забезпечували військовозобов’язаних незаконним трансфером до країн Європейського Союзу поза межами пунктів пропуску. Для конспіративного перебування осіб вони надавали транспорт та житло. За свої послуги брали плату у розмірі 8 500 доларів США з людини.

Раніше ми писали, що Верховна Рада розгляне законопроект про знижку у 50% штрафу ТЦК для ухилянтів, бо 6 млн громадян не уточнили дані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кривий Ріг

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовослужбовець, який не виконав наказ, потім може розраховувати на умовно-дострокове звільнення, але покарання має бути реальним – Верховний Суд

Верховний Суд відхилив прохання сторони захисту застосувати до військовослужбовця замість позбавлення волі покарання з випробуванням, але відмітив, що той потім може звернутися за умовно-достроковим звільненням.

«Значно ширші»: Верховний Суд висловився щодо меж допустимої критики депутатів у Facebook

Верховний Суд звернув увагу, що межа допустимої критики щодо політичного діяча чи іншої публічної особи є значно ширшою, ніж щодо пересічної особи.

Чи можуть звільнити від кримінальної відповідальності за зберігання зброї без дозволу, якщо добровільно віддати її правоохоронцям – що вирішив Верховний Суд

Адвокат вказував на те, що засуджений добровільно видав органам влади наявні в нього зброю та боєприпаси, що є підставою для його звільнення від кримінальної відповідальності, але Верховний Суд вирішив інакше.

Вітчим дитини з інвалідністю, який її утримує та виховує, не має права на відстрочку – Верховний Суд

Верховний Суд виснував, що чоловік, який з 2016 року утримує та виховує дитину з інвалідністю, будучи у статусі вітчима, не може претендувати на відстрочку, навіть, якщо рідний батько не бере участі у житті дитини.

Суддя виїхала за кордон та вже не повернулася до суду – суддю запропоновано звільнити за ухилення від здійснення правосуддя

Суддя Господарського суду Харківської області просила надати їй можливість «дотягнути» до відставки за власний рахунок.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Оніщук
    Ольга Оніщук
    екс-заступник Міністра юстиції України