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Пенсія по інвалідності — хто має право на виплати та від чого залежить їх розмір

21:34, 10 листопада 2024
Особи, яким установлено інвалідність, мають право на пенсію залежно від групи інвалідності, за наявності певного страхового стажу.
Пенсія по інвалідності — хто має право на виплати та від чого залежить їх розмір
Фото: napensii.ua
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У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, хто має право на пенсію по інвалідності та від чого залежить її розмір.

Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності, за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на неї чи після її припинення.

Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.

Особи, яким установлено інвалідність, мають право на пенсію залежно від групи інвалідності, за наявності певного страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією.

Така пенсія призначається на весь строк встановлення інвалідності. Особам, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України № 1058-IV, пенсії по інвалідності призначаються довічно.

Особи мають право на пенсію залежно від групи інвалідності та за наявності страхового стажу:

  • для І групи — від 1 до 10 років;
  • для ІІ та ІІІ групи — від 1 до 14 років.

Розміри пенсії по інвалідності

Розміри пенсії по інвалідності обчислюються у відсотках до розміру пенсії за віком:

  • І група — 100 % пенсії за віком;
  • ІІ група — 90 % пенсії за віком;
  • ІІІ група — 50 % пенсії за віком.

Щоб пенсію по інвалідності було призначено з дня встановлення групи інвалідності, треба звернутися до органів Пенсійного фонду України не пізніше як через три місяці з дня встановлення інвалідності. У разі пропущення цього терміну такий вид пенсії призначається із дня звернення.

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, то пенсія по інвалідності призначається незалежно від наявності страхового стажу.

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