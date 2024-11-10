Дональд Трамп провел телефонный разговор с путиным — WP

WP сообщает, что разговор по телефону между Трампом и путиным состоялся еще 7 ноября.

Фото: washington.org

Избранный 6 ноября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с путиным. Об этом сообщает Washington Post.

Как отмечает издание, разговор состоялся в четверг, 7 ноября.

Как отмечает WP, правительство Украины было проинформировано о звонке Трампа путину, и не возражало против разговора, заявили изданию два человека, знакомые с этим вопросом.

Ранее сообщалось, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что до завершения своей президентской каденции Байден будет говорить с Конгрессом и администрацией Дональда Трампа о необходимости поддержки Украины.

Добавим, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не откажется от поддержки Украины, несмотря на его предварительные заявления.

Также сообщалось, что глава МИД Андрей Сибига заявил о подготовке встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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