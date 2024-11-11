Украину не предупреждали о разговоре Трампа с Путиным, — спикер МИД Георгий Тихий

Украина не была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, заявив представитель МИД.

Официальный Киев отрицает информацию о том, что Украина была якобы заранее предупреждена о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Путиным.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», избранный 6 ноября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Разговор состоялся в четверг, 7 ноября. Кроме того, по данным издания The Washington Post, Украина якобы была проинформирована о звонке и не возражала против того, чтобы разговор состоялся.

Однако спикер МИД Георгий Тихий в комментарии Reuters заявил, что Украина не была заранее проинформирована о предполагаемом звонке.

«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла одобрить или выступить против звонка», — заявил агентству Reuters представитель МИД Георгий Тихий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.