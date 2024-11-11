Олаф Шольц заявил, что готов объявить вотум доверия своему правительству к Рождеству

Канцлер Германии сигнализирует о готовности провести голосование за вотум доверия правительству раньше.

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Как мы писали, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение уволить министра финансов Кристиана Линднера, который является лидером Свободной демократической партии. После этого Линднер объявил о выходе партии из коалиции, о своей отставке и отзыве еще трех министров от партии. На фоне этого Шольц объявил, что будет просить вотум доверия к немецкому правительству, из-за чего могут состояться досрочные парламентские выборы.

Как отметило издание Tagesschau, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов провести голосование в парламенте по вотуму доверия своему правительству раньше 15 января.

Ранее немецкий канцлер предложил назначить голосование в Бундестаге за вотум доверия своему правительству 15 января, а досрочные выборы назначить на март.

Однако оппозиция хочет, чтобы выборы прошли в январе.

Голосование за вотум доверия является необходимой предпосылкой для проведения выборов.

«Для меня не проблема поставить на голосование вотум доверия к Рождеству», – сказал Шольц.

Однако он ставит свое решение в зависимости от того, согласуют ли лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених и лидер оппозиции Фридрих Мерц дату проведения голосования за вотум доверия.

Шольц предложил обеим партиям провести переговоры о графике.

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