Практика судов
  1. В мире

Олаф Шольц заявил, что готов объявить вотум доверия своему правительству к Рождеству

08:43, 11 ноября 2024
Канцлер Германии сигнализирует о готовности провести голосование за вотум доверия правительству раньше.
Олаф Шольц заявил, что готов объявить вотум доверия своему правительству к Рождеству
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как мы писали, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение уволить министра финансов Кристиана Линднера, который является лидером Свободной демократической партии. После этого Линднер объявил о выходе партии из коалиции, о своей отставке и отзыве еще трех министров от партии. На фоне этого Шольц объявил, что будет просить вотум доверия к немецкому правительству, из-за чего могут состояться досрочные парламентские выборы.

Как отметило издание Tagesschau, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов провести голосование в парламенте по вотуму доверия своему правительству раньше 15 января.

Ранее немецкий канцлер предложил назначить голосование в Бундестаге за вотум доверия своему правительству 15 января, а досрочные выборы назначить на март.

Однако оппозиция хочет, чтобы выборы прошли в январе.

Голосование за вотум доверия является необходимой предпосылкой для проведения выборов.

«Для меня не проблема поставить на голосование вотум доверия к Рождеству», – сказал Шольц.

Однако он ставит свое решение в зависимости от того, согласуют ли лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених и лидер оппозиции Фридрих Мерц дату проведения голосования за вотум доверия.

Шольц предложил обеим партиям провести переговоры о графике.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия Олаф Шольц

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд считает, что дознаватель может назначать экспертизы по установлению тяжести телесных повреждений

Таким правом, по мнению Верховного Суда, дознаватель наделен ввиду того, что относится к стороне обвинения.

Дональд Трамп может осуществить перезагрузку апелляционных судов в США

Десятки вакансий могут открыться в апелляционных судах США.

Верховный Суд объяснил, могут ли считаться взяткой полученные нотариусом средства, если они являются оплатой за нотариальные действия

Судами не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что законность договора оспаривались заключившими его сторонами или другими лицами, поэтому нет оснований считать, что нотариус использовала свои полномочия недобросовестно.

Сколько зарабатывают в Государственной судебной администрации – известен размер зарплат

Самая большая заработная плата в системе Судебной администрации зафиксирована в центральном аппарате ГСА и в прифронтовых областях, а самая маленькая – в наиболее больших и загруженных регионах.

Об отсутствии провокации со стороны обличителя свидетельствуют инициативные действия взяточника – Верховный Суд объяснил, как отличить провокатора от обличителя

Обличители могут получить миллионы гривен вознаграждения, что создает риск провокации с их стороны – в Верховном Суде объяснили, как отделить отсутствие провокации со стороны обличителя.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альберт Єзеров
    Альберт Єзеров
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Оксана Тихоненко
    Оксана Тихоненко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Осіпов
    Юрій Осіпов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду