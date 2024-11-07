Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Німеччини

Канцлер Німеччини відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Він звинуватив лідера Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера в небажанні співпрацювати та оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року.

«Нам потрібен ефективний уряд, що має силу ухвалювати необхідні рішення для нашої країни. Це те, що мене турбувало останні три роки. Ось що мене зараз турбує», - повідомив Шольц у соцмережі Х.

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