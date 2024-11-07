Олаф Шольц уволил министра финансов Германии

Канцлер Германии отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера.

Канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера.

Он обвинил лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера в нежелании сотрудничать и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству в январе 2025 года.

«Нам нужно эффективное правительство, имеющее силу принимать необходимые решения для нашей страны. Это то, что меня волновало последние три года. Вот что меня сейчас беспокоит», – сообщил Шольц в соцсети Х.

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