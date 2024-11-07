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Олаф Шольц будет просить вотум доверия правительства на фоне распада правящей коалиции в Германии

09:36, 7 ноября 2024
После увольнения министра финансов Кристиана Линднера канцлер объявил, что будет просить о вотуме доверия в Бундестаге 15 января.
Олаф Шольц будет просить вотум доверия правительства на фоне распада правящей коалиции в Германии
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Как мы писали, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение уволить министра финансов Кристиана Линднера, который является лидером Свободной демократической партии, что ознаменовало распад "светофорной" коалиции.

После этого Линднер объявил о выходе партии из коалиции, о своей отставке и отзыве еще трех министров от СДП. На фоне этого Шольц объявил, что будет просить вотум доверия к немецкому правительству, из-за чего могут состояться досрочные парламентские выборы, сообщило Spiegel.

Из-за отсутствия консенсуса между тремя партиями председательствующей коалиции по поводу политического курса и нежелания министра Кристиана Линднера идти на компромисс Олаф Шольц назвал его обвинившимся в работе исключительно для Свободной демократической партии.

«Тот, кто не соглашается на компромиссное предложение в такой ситуации, действует безответственно. Как канцлер, я не могу этого разрешить. Нет базы доверия для дальнейшего сотрудничества», – заявил канцлер.

Шольц объявил, что вынесет вопрос вотума доверия его правительству на голосование в Бундестаге 15 января. В случае провала голосования в стране проведут досрочные парламентские выборы в марте 2025 года.

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Германия Олаф Шольц

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