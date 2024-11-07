Олаф Шольц будет просить вотум доверия правительства на фоне распада правящей коалиции в Германии

После увольнения министра финансов Кристиана Линднера канцлер объявил, что будет просить о вотуме доверия в Бундестаге 15 января.

Как мы писали, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение уволить министра финансов Кристиана Линднера, который является лидером Свободной демократической партии, что ознаменовало распад "светофорной" коалиции.

После этого Линднер объявил о выходе партии из коалиции, о своей отставке и отзыве еще трех министров от СДП. На фоне этого Шольц объявил, что будет просить вотум доверия к немецкому правительству, из-за чего могут состояться досрочные парламентские выборы, сообщило Spiegel.

Из-за отсутствия консенсуса между тремя партиями председательствующей коалиции по поводу политического курса и нежелания министра Кристиана Линднера идти на компромисс Олаф Шольц назвал его обвинившимся в работе исключительно для Свободной демократической партии.

«Тот, кто не соглашается на компромиссное предложение в такой ситуации, действует безответственно. Как канцлер, я не могу этого разрешить. Нет базы доверия для дальнейшего сотрудничества», – заявил канцлер.

Шольц объявил, что вынесет вопрос вотума доверия его правительству на голосование в Бундестаге 15 января. В случае провала голосования в стране проведут досрочные парламентские выборы в марте 2025 года.

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