Камала Харрис признала поражение на выборах в США, пообещав мирную передачу власти

Кандидат в президенты США Камала Харрис обратилась к поклонникам после поражения на выборах.

Кандидат в президенты США Камала Харрис во время выступления перед своими сторонниками в Вашингтоне публично признала победу своего оппонента Дональда Трампа на выборах и подчеркнула, что приложит усилия для мирной передачи власти.

«Сегодня я разговаривала с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой. Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде в переходный период и будем участвовать в мирной передаче власти», – заявила она.

Харрис поблагодарила своих поклонников за поддержку.

Она добавила, что главный принцип американской дипломатии состоит в том, что "если мы проигрываем выборы, мы это принимаем". Она подчеркнула, что это главное отличие демократии от монархии и тирании.

"Мы как нация привержены не президенту или партии, а Конституции нашей страны", - сказала она.

Кроме того, во время выступления в Вашингтоне вице-президент выразила благодарность за доверие, заявив, что ее сердце исполнено любви к США. Также Харрис поблагодарила Джо Байдена за поддержку.

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