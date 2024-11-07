США планируют отправить Украине 6 млрд долларов до инаугурации Трампа

Администрация Джо Байдена планирует срочно выделить Украине 6 миллиардов долларов, которые были выделены на помощь по безопасности - Politico.

Администрация президента США Джо Байдена намерена "срочно" отправить $6 млрд в поддержку Украины, до инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года. Об этом сообщает Politico.

"Администрация Байдена планирует спешно вывести последние из более $6 миллиардов, которые остались как помощь Украине в области безопасности, до Дня инаугурации, поскольку идущая команда готовится к прекращению потока оружия после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа", - пишет издание.

По информации Politico, администрация Байдена располагает $4,3 млрд на предоставление оружия из составов армии США, которое затем замещают, и еще $2,1 млрд - на закупку вооружений по контрактам с американскими оборонными компаниями.

Как известно, медиа официально объявили Дональда Трампа новым президентом США.

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