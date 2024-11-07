Республиканцы в Палате представителей США получили 212 мест, а демократы – 197

Республиканцы опережают демократов.

По результатам выборов в Палату представителей США Республиканская партия получила 212 мест, а Демократическая партия – 197. Для обеспечения большинства в Палате представителей необходимо 218 мест, поэтому борьба за контроль над законодательным органом страны остается напряженной. Подсчет голосов продолжается.

Как известно, медиа официально объявили Дональда Трампа новым президентом США. После подсчета голосов в большинстве штатов он получил голоса не менее 277 избирателей, тогда как кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 224 голоса.

Одновременно с выборами президента США состоялись выборы в Конгресс США — треть Сената и полный состав Палаты представителей, а также ряд губернаторов штатов.

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