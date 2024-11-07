Республіканці в Палаті представників США здобули 212 місць, а демократи – 197

Республіканці випереджають демократів.

Скрін з сайту Decision Desk HQ

За результатами виборів до Палати представників США, Республіканська партія здобула 212 місць, а Демократична партія – 197. Для забезпечення більшості в Палаті представників необхідно 218 місць, тому боротьба за контроль над законодавчим органом країни залишається напруженою. Підрахунок голосів триває. Про це свідчать дані сайту Decision Desk HQ.

Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США. Станом на зараз він набрав 312 голосів колегії виборців.

Раніше писала «Судово-юридична газета», що Республіканці повернули контроль над Сенатом США, здобувши цю палату вперше за чотири роки. Це надає Республіканській партії важливу роль у Вашингтоні, зокрема, у затвердженні кандидатур для майбутнього кабінету президента та у виборі суддів Верховного суду, якщо з'являться вакансії.

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