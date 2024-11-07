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Зеленський вивів ексгенпрокурора Андрія Костіна зі складу РНБО

08:25, 7 листопада 2024
Володимир Зеленський підписав указ, яким вивів Андрія Костіна зі складу Ради національної безпеки та оборони.
Зеленський вивів ексгенпрокурора Андрія Костіна зі складу РНБО
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Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони колишнього генерального прокурора Андрія Костіна. Відповідний указ №751/2024 оприлюднений на сайті глави держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 29 жовтня Верховна Рада проголосувала за проект постанови про надання згоди на звільнення Президентом України Андрія Костіна з посади Генерального прокурора.

Він особисто прийшов на засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, а також на засідання парламенту.

Зеленський підписав указ про звільнення з посади Генпрокурора Андрія Костіна.

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