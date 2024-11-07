Зеленский вывел экс-генпрокурора Андрея Костина из состава СНБО

Владимир Зеленский подписал указ, которым вывел Андрея Костина из состава Совета национальной безопасности и обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны бывшего генерального прокурора Андрея Костина. Соответствующий указ №751/2024 обнародован на сайте главы государства.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, 29 октября Верховная Рада проголосовала за проект постановления о согласии на увольнение Президентом Украины Андрея Костина с должности Генерального прокурора.

Он лично пришел на заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, а также на заседание парламента.

Зеленский подписал указ об увольнении с должности Генпрокурора Андрея Костина.

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