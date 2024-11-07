Судья наговорил лишнего в судебном заседании в адрес обвиняемого, но даже публичное раскаяние не спасло судью от проблем

Эмоции довели судью Жашковского райсуда Романа Шимчика до представления об увольнении с должности.

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 6 ноября 2024 года единогласно решила применить дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности в отношении судьи Жашковского районного суда Черкасской области Романа Шимчика.

Как уже рассказывала «Судебно-юридическая газета», претензии к Роману Шимчику возникли в связи с его поведением при рассмотрении уголовного производства по обвинению жителя Черкасской области Василия Мельника, которого правоохранительные органы считали виновным в использовании заведомо подложного документа (ч. 4 ст. 358 УК), а именно поддельного водительского удостоверения.

Указанное уголовное дело рассматривалось Романом Шимчиком с 2021 года и, как это нередко бывает с уголовными производствами, рассмотрение дела сильно затянулось.

17 ноября 2022 года Василий Мельник сообщил в судебном заседании, что не признает свою вину в совершении преступления.

После этого судья Роман Шимчик объявил технический перерыв, попросил «зажать уши» секретаря судебного заседания, а затем начал нецензурно высказываться в адрес обвиняемого.

Также Роман Шимчик потребовал от Василия Мельника, чтобы тот признался в совершении правонарушения. Дело дошло до того, что судья даже заявил обвиняемому, что его нужно избить.

После взрыва эмоций, который длился около двух минут, судья возобновил судебное заседание.

Интересно, что Роман Шимчик быстро понял, что наговорил лишнего и извинился перед Василием Мельником и другими участниками судебного процесса.

Поскольку стороны никаких претензий к судье после инцидента не высказали, Роман Шимчик счел инцидент исчерпанным.

Между тем, в 2023 году Василий Мельник скончался, соответственно, уголовное производство было закрыто в связи со смертью обвиняемого.

Внезапно, 1 июля 2024 года в Высший совет правосудия поступила жалоба на поведение судьи Романа Шимчика, автором которой был уже покойный Василий Мельник.

Основания для открытия дисциплинарного дела в отношении судьи Романа Шимчика были подтверждены аудио записью – на соответствующей записи зафиксированы нецензурные высказывания Романа Шимчика в адрес Василия Мельника, а также слова судьи о необходимости избиения обвиняемого.

Во время заседания дисциплинарной палаты судья сообщил, что был удивлен тем, что дисциплинарная жалоба Василия Мельника поступила в 2024 году в Высший совет правосудия, ведь сам обвиняемый скончался.

Для того чтобы прояснить как такое могло произойти, дисциплинарная палата решила допросить бывшего адвоката Василия Мельника – Сергея Евича, присутствовавшего в зале судебного заседания 17 ноября 2022 года.

Сергей Евич рассказал, что дисциплинарную жалобу на поведение судьи Романа Шимчика он составил по просьбе Василия Мельника после инцидента в судебном заседании.

Впрочем, по каким-то не совсем понятным причинам, жалоба в отношении судьи в 2022 году в ВСП направлена ​​не была.

Только в 2024 году текст жалобы нашли среди вещей покойного его родственники, которые попросили адвоката направить жалобу в Совет правосудия.

В свою защиту судья Роман Шимчик рассказал членам дисциплинарной палаты, что Василия Мельника хорошо знали в Жашковском райсуде. Дело в том, что в суде в отношении него слушались сразу два уголовных производства – за незаконную вырубку деревьев в лесу (ч. 1 ст. 246 УК) и за подделку водительского удостоверения. Также Василий Мельник неоднократно привлекался судом к административной ответственности, в частности, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего и был лишен водительских прав.

«Обвиняемый системно игнорировал судебные заседания при рассмотрении уголовных производств. Свидетели приезжали в судебные заседания, тратили свои деньги, но обвиняемый не являлся. Однажды Василия Мельника принудительно доставили в суд полицейские, однако он скрылся из здания суда прямо перед началом заседания», - рассказал Роман Шимчик.

Когда 17 ноября 2022 года по делу о поддельном водительском удостоверении Василий Мельник начал рассказывать, что он невиновен, то судья не смог сдержать эмоции.

«Он начал рассказывать, что так получилось «по приколу», никакого плохого умысла у него не было, поддельного водительского удостоверения он на самом деле не использовал, а в возникшей ситуации виноваты полицейские. Я не сумел сдержать эмоции. Фактически, обвиняемый меня спровоцировал на поведение, которое недостойно для судьи. О том, что произошло, я искренне сожалею. Я тогда сразу же принес извинения участникам судебного заседания. Я думал, что этот вопрос разрешен. Сейчас мне непонятны действия адвоката обвиняемого, у меня никогда не было с ним конфликтов», - рассказал Роман Шимчик.

Судья также добавил, что признает свою вину и нарушение норм Кодекса судейской этики.

В свою очередь адвокат Сергей Евич сообщил, что лично не имеет претензий к судье Роману Шимчику. За все время своей судебной практики у него был только один серьезный инцидент в процессе под председательством Романа Шимчика.

Также дисциплинарная палата ВСП решила допросить прокурора, который поддерживал обвинение по делу Василия Мельника и непосредственно присутствовал в зале судебного заседания 17 ноября 2022 года.

Впрочем, прокурор Алексей Козориз сообщил, что плохо помнит события того дня. Вместе с тем он вспомнил, что Василий Мельник действительно уклонялся от участия в судебных заседаниях. Относительно личности судьи Романа Шимчика прокурор в целом положительно охарактеризовал судью.

Заслушав пояснения сторон, члены дисциплинарной палаты решили прибегнуть к определенному морализаторству. Например, член Совета правосудия Татьяна Бондаренко попыталась узнать у судьи, как часто он в быту употребляет нецензурную лексику.

В ответ Роман Шимчик сообщил, что вообще нецензурные высказывания не типичны для него, и ненормативную лексику он старается не употреблять ни в быту, ни в судебных процессах.

«Я сожалею о том, что произошло. Это был единственный подобный случай в моей карьере», - завершил свои объяснения судья.

Несмотря на раскаяние и извинения судьи, член Совета правосудия Сергей Бурлаков все же предложил уволить Романа Шимчика за совершение дисциплинарного проступка. Указанное предложение было поддержано другими членами дисциплинарной палаты.

Впрочем, точку в данном деле поставит Совет правосудия в пленарном составе.

Автор: Вячеслав Хрипун

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