Суддя наговорив зайвого в судовому засіданні на адресу обвинуваченого, але навіть публічне каяття не врятувало суддю від проблем

Емоції довели суддю Жашківського райсуду Романа Шимчика до подання про звільнення з посади.

Будівля Жашківського райсуду Черкаської області

Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 6 листопада 2024 року одноголосно вирішила застосувати дисціплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення з посади стосовно судді Жашківського районного суду Черкаської області Романа Шимчика.

Як вже розповідала «Судово-юридична газета», претензії до Романа Шимчика виникли у зв’язку з його поведінкою під час розгляду кримінального провадження за обвинуваченням мешканця Черкаської області Василя Мельника, якого правоохоронні органи вважали винним у використанні завідомо підробленого документу (ч. 4 ст. 358 КК), а саме підробленого посвідчення водія.

Зазначена кримінальна справа розглядалася Романом Шимчиком з 2021 року і як це нерідко буває з кримінальними провадженнями, розгляд справи сильно затягнувся.

17 листопада 2022 року Василь Мельник повідомив у судовому засіданні, що не визнає свою провину у вчиненні злочину.

Після цього суддя Роман Шимчик оголосив технічну перерву, попросив «затиснути вуха» секретаря судового засідання, а потім почав нецензурно висловлюватися на адресу обвинуваченого.

Також Роман Шимчик почав вимагати від Василя Мельника, щоб той зізнався у скоєні правопорушення. Справа дійшла до того, що суддя навіть заявив обвинуваченому, що його треба побити.

Після вибуху емоцій, який тривав близько двох хвилин, суддя відновив судове засідання.

Цікаво, що Роман Шимчик швидко зрозумів, що наговорив зайвого та вибачився перед Василем Мельником та іншими учасниками судового процесу.

Оскільки сторони ніяких претензій до судді після інциденту не висловили, Роман Шимчик вважав інцидент вичерпаним.

Тим часом, у 2023 році Василь Мельник помер, відповідно, кримінальне провадження було закрите у зв’язку зі смертю обвинуваченого.

Аж раптом 1 липня 2024 року до Вищої ради правосуддя надійшла скарга на поведінку судді Романа Шимчика, автором якої був вже покійний Василь Мельник.

Підстави для відкриття дисциплінарної справи стосовна судді Романа Шимчика були підтверджені аудіо записом – на відповідному записі зафіксовані нецензурні висловлювання Романа Шимчика на адресу Василя Мельника, а також слова судді про необхідність побиття обвинуваченого.

Під час засідання дисциплінарної палати суддя повідомив, що був здивований тим, що дисциплінарна скарга Василя Мельника надійшла у 2024 році до Вищої ради правосуддя, адже сам обвинувачений помер.

Для того, щоб прояснити як таке могло статися, дисциплінарна палата вирішила допитати колишнього адвоката Василя Мельника – Сергія Євича, який був присутній у залі судового засідання 17 листопада 2022 року.

Сергій Євич розповів, що дисциплінарну скаргу стосовно поведінки судді Романа Шимчика він склав на прохання Василя Мельника після інциденту в судовому засіданні.

Втім, з якихось не зовсім зрозумілих причин, скарга щодо судді у 2022 році до ВРП надіслана не була.

Лише у 2024 році текст скарги знайшли серед речей покійного його родичі, які попросили адвоката направити скаргу до Ради правосуддя.

На свій захист суддя Роман Шимчик розповів членам дисциплінарної палати, що Василя Мельника добре знали в Жашківському райсуді. Справа в тому, що в суді стосовно нього слухалися одразу два кримінальних провадження – за незаконну порубку дерев у лісі (ч. 1 ст. 246 КК) та за підробку посвідчення водія. Також Василь Мельник неодноразово притягувався судом до адміністративної відповідальності, зокрема, за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок чого і був позбавлений водійських прав.

«Обвинувачений системно ігнорував судові засідання під час розгляду кримінальних проваджень. Свідки приїжджали в судові засідання, витрачали свої гроші, але обвинувачений не з’являвся. Одного разу Василя Мельника примусово доставили в суд поліцейські, однак він втік з будівлі суду прямо перед початком засідання», - розповів Роман Шимчик.

Коли 17 листопада 2022 року у справі про підроблене посвідчення водія Василь Мельник почав розповідати, що він невинний, суддя не зміг стримати емоції.

«Він почав розповідати, що так вийшло «по приколу», ніякого поганого умислу у нього не було, підробленого посвідчення водія він насправді не використовував, а в ситуації, що виникла, винні поліцейські. Я не зміг стримати емоції. Фактично, обвинувачений мене спровокував на поведінку, яка є недостойною для судді. Про те, що відбулося, я щиро шкодую. Я тоді одразу ж приніс вибачення учасникам судового засідання. Я думав, це питання вирішене. Зараз мені не зрозумілі дії адвоката обвинуваченого, у мене ніколи не було з ним конфліктів», - розповів Роман Шимчик.

Суддя також додав, що визнає свою провину та порушення норм Кодексу суддівської етики.

У свою чергу адвокат Сергій Євич повідомив, що особисто не має претензій до судді Романа Шимчика. За весь час своєї судової практики у нього був лише один серйозний інцидент у судовому процесі під головуванням Романа Шимчика.

Також дисциплінарна палата ВРП вирішила допитати прокурора, який підтримував обвинувачення у справі Василя Мельника та був безпосередньо присутній у залі судового засідання 17 листопада 2022 року.

Втім, прокурор Олексій Козоріз повідомив, що вже погано пам’ятає події того дня. Разом з тим, він пригадав, що Василь Мельник дійсно ухилявся від участі у судових засіданнях. Щодо особистості судді Романа Шимчика, то прокурор в цілому позитивно охарактеризував суддю.

Заслухавши пояснення сторін, члени дисциплінарної палати вирішили вдатися до певного моралізаторства. Наприклад, член Рада правосуддя Тетяна Бондаренко спробувала дізнатися у судді, як часто він у побуті вживає нецензурну лексику.

У відповідь Роман Шимчик повідомив, ще нецензурні висловлювання не є типовими для нього, і ненормативну лексику він намагається не вживати ані в побуті, ані в судових процесах.

«Я шкодую про те, що відбулося. Це був єдиний такий випадок у моїй кар’єрі», - завершив свої пояснення суддя.

Незважаючи на каяття та вибачення судді, член Ради правосуддя Сергій Бурлаков все ж запропонував звільнити Романа Шимчика за вчинення дисциплінарного проступку. Зазначена пропозиція була підтримана іншими членами дисциплінарної палати.

Втім, точку у зазначеній справі поставить Рада правосуддя у пленарному складі.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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