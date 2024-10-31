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Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности Генпрокурора Андрея Костина

09:44, 31 октября 2024
Президент уволил Андрея Костина с должности Генерального прокурора.
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности Генпрокурора Андрея Костина
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Андрея Костина официально уволили с должности Генерального прокурора. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №745/2024.

В документе сказано:

«Уволить Костина Андрея Евгеньевича с должности Генерального прокурора.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

31 октября 2024».

Напомним, 29 октября Верховная Рада проголосовала за проект постановления о согласии на увольнение Президентом Украины Андрея Костина с должности Генерального прокурора.

Он лично пришел на заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, а также на заседание парламента.

22 октября Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что увольняется с должности.

«Считаю абсолютно правильной позицию Президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. Среди них, политическая ответственность.

Я благодарен Президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности Генерального прокурора» - отметил Андрей Костин.

25 октября в Офисе Генпрокурора сообщили, что Совет прокуроров поддержал внесение изменений в Закон «О прокуратуре», которые призваны сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой.

Согласно этим предложениям, выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет производиться только после их увольнения с работы. То есть по принципу: либо зарплата, либо пенсия. Соответствующие наработки будут переданы субъекту законодательной инициативы.

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