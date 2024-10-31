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Временная следственная комиссия проверит обоснованность цен на электроэнергию для бытовых потребителей

09:40, 31 октября 2024
Верховная Рада приняла постановление об образовании Временной следственной комиссии.
Временная следственная комиссия проверит обоснованность цен на электроэнергию для бытовых потребителей
Источник фото: 24 канал
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Верховная Рада приняла постановление об образовании Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины при формировании и реализации ценовой и тарифной политики в сферах энергетики и коммунальных услуг № 12164 от 29.10.2024.

Председателем ВСК избран народный депутат Кучеренко Алексей Юрьевич, а его заместителем Медяник Вячеслав Анатольевич.

Основными задачами Временной следственной комиссии будут:

1) исследование экономической обоснованности цен на электрическую энергию для бытовых потребителей, устанавливаемых Кабинетом Министров Украины в 2023-2024 годах;

2) расследование возможных фактов нарушения законодательства Украины при расчете цен на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые устанавливались Кабинетом Министров Украины в 2023-2024 годах;

3) расследование возможных фактов нарушений при расчете, установлении и применении тарифов на транспортировку, распределение и хранение природного газа;

4) расследование причин образования задолженности субъектов рынка электрической энергии и субъектов рынка природного газа в процессе выполнения возложенных на них специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов на соответствующих рынках;

5) расследование причин образования и непогашения задолженности субъектов рынка электрической энергии и субъектов рынка природного газа;

6) расследование возможных фактов нарушений при расчете, установлении и применении тарифов для субъектов хозяйствования в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения;

7) расследование возможных нарушений финансово-хозяйственной деятельности, управления и осуществления государственного регулирования деятельности предприятий, включенных в Перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и предприятий в сфере энергетики, доля которых прямо или косвенно принадлежит таким предприятиям;

8) расследование фактов возможных нарушений законодательства Украины во время организации защиты и обеспечения безопасности функционирования объектов энергетики, использования средств для реализации таких мероприятий.

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Верховная Рада Украины Кабинет Министров Украины постановление электроэнергия

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