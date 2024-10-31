В Киеве, пока женщина примеряла одежду в секонд-хенде, ее собственное пальто уже продали

Случайно в секонд-хенде продали пальто клиентки с кучей других вещей.

Источник фото: Depositphotos

В Киеве женщина пошла выбирать одежду в магазин подержанных товаров, а вернулась домой уже без собственного пальто. Как оказалось, когда клиентка оставила свою одежду продавцам в уголке на хранение и пошла рассматривать товар и примерять вещи, ее верхнюю одежду уже купили.

Чтобы выяснить, что произошло, в магазине провели собственное расследование – просмотрели камеры видеонаблюдения и выясняли, что произошло.

В конце концов, оказалось, что пальто женщины продали другим людям, которые выбрали себе одежду.

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