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В Киеве, пока женщина примеряла одежду в секонд-хенде, ее собственное пальто уже продали

09:22, 31 октября 2024
Случайно в секонд-хенде продали пальто клиентки с кучей других вещей.
В Киеве, пока женщина примеряла одежду в секонд-хенде, ее собственное пальто уже продали
Источник фото: Depositphotos
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В Киеве женщина пошла выбирать одежду в магазин подержанных товаров, а вернулась домой уже без собственного пальто. Как оказалось, когда клиентка оставила свою одежду продавцам в уголке на хранение и пошла рассматривать товар и примерять вещи, ее верхнюю одежду уже купили.

Чтобы выяснить, что произошло, в магазине провели собственное расследование – просмотрели камеры видеонаблюдения и выясняли, что произошло.

В конце концов, оказалось, что пальто женщины продали другим людям, которые выбрали себе одежду.

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