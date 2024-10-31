У Києві, поки жінка приміряла одяг у секонд-хенді, її власне пальто уже продали

Випадково в секонд-хенді продали пальто клієнтки з купою інших речей.

Джерело фото: Depositphotos

У Києві жінка пішла вибирати одяг до магазину вживаних товарів, а повернулася додому уже без власного пальто. Як виявилося, коли клієнтка залишила свій одяг продавцям у куточку на зберігання та пішла роздивлятися товар і приміряти речі, її верхній одяг уже купили.

Аби з’ясувати, що сталося, у магазині провели власне розслідування – переглянули камери відеоспостереження та виясняли, що сталося.

Зрештою, виявилося, що пальто жінки продали іншим людям, які вибрали собі одяг.

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