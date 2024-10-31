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На Тернопільщині семеро дітей із однієї сім'ї отруїлися грибами

08:46, 31 жовтня 2024
Загалом дикими грибами отруїлися 8 дітей і один дорослий, семеро з дітей – з однієї сім’ї, ще одна дитина гостювала в родині.
На Тернопільщині семеро дітей із однієї сім'ї отруїлися грибами
Джерело фото: Andrew Ridley / Unsplash
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На Тернопільщині восьмеро дітей і один дорослий отруїлися дикими грибами. Семеро з дітей – з однієї сім’ї, ще одна дитина гостювала в родині. З усіх госпіталізованих лише однорічна дитина перебувала у задовільному стані, решта – у важкому. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Як зазначається, двох постраждалих дітей – 2007, 2021 р. н. – транспортували до міста Львова, п’ятьох – 2011, 2013, 2016, 2017, 2020 р. н. – наразі перевозять до НДСЛ «Охматдит», ще одну дитину перевели до Тернопільської обласної лікарні.

Дорослий, який годував грибами дітей, чоловік 1965 р.н., у важкому стані доставлений до однієї з міських лікарень.

У МОЗ нагадують, якщо ви підозрюєте, що отруїлися грибами, то:  

  • Негайно телефонуйте 103 або 112.
  • Промийте шлунок чистою водою (випийте 1-2 л теплої кип'яченої води; викличте блювання, повторіть процедуру кілька разів, доки замість вмісту шлунку не повертатиметься чиста вода);
  • Прийміть сорбенти (активоване вугілля) і дотримуйтеся постільного режиму.

«Не вживайте алкоголь та будь-яку їжу — це може прискорити всмоктування токсинів у організм», - наголосили фахівці.

Як писала «Судово-юридична газета», мережі фастфуду США вилучають цибулю через спалах кишкової палички у McDonald's. Як відомо, У США люди масово отруїлись в мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's. Одна людина померла, ще десять були госпіталізовані.

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МОЗ діти

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