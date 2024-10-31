На Тернопольщине семеро детей из одной семьи отравились грибами

В общей сложности дикими грибами отравились 8 детей и один взрослый, семеро из детей – из одной семьи, еще один ребенок гостил в семье.

Источник фото: Andrew Ridley / Unsplash

На Тернопольщине восемь детей и один взрослый отравились дикими грибами. Семь из детей – из одной семьи, еще один ребенок гостил в семье. Из всех госпитализированных только годовалый ребенок находился в удовлетворительном состоянии, остальные – в тяжелом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Как отмечается, двое пострадавших детей – 2007, 2021 г.р. – транспортировали в город Львов, пятерых – 2011, 2013, 2016, 2017, 2020 г. р. – сейчас перевозят в НДСЛ «Охматдет», еще одного ребенка перевели в Тернопольскую областную больницу.

Взрослый, кормивший грибами детей, мужчина 1965 г.р., в тяжелом состоянии доставлен в одну из городских больниц.

В Минздраве напоминают, если вы подозреваете, что отравились грибами, то:

Немедленно звоните по телефону 103 или 112.

Промойте желудок чистой водой (выпейте 1-2 л теплой кипяченой воды; вызовите рвоту, повторите процедуру несколько раз, пока вместо содержимого желудка не будет возвращаться чистая вода);

Примите сорбенты (активированный уголь) и соблюдайте постельный режим.

«Не употребляйте алкоголь и какую-либо пищу — это может ускорить всасывание токсинов в организм», - подчеркнули специалисты.

Как писала «Судебно-юридическая газета», сети фастфуда США изымают лук из-за вспышки кишечной палочки в McDonald's. Как известно, в США люди массово отравились в сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Один человек умер, еще десять были госпитализированы.

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