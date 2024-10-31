В одном из районов Киева после падения обломков загорелся пожар

По информации КГВА, предварительно есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач.

После атаки российских беспилотников в Подольском районе города зафиксировано падение обломков. Есть информация о пожаре. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

«В результате этой атаки ударных дронов врага, в Подольском районе города зафиксировано падение обломков, возник пожар на открытой местности, который был оперативно ликвидирован. Также повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.

Предварительно есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач», – говорится в сообщении.

В КГВА уточнили, что информация о пострадавших не поступала.

По словам руководителя военной администрации Сергея Попка, в этом месяце за 31 день всего один день в столице не объявляли тревогу. Обычно киевляне слышали сирены в среднем дважды в день.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.