Россияне ударили КАБом по многоэтажке в Харькове, под завалами ищут людей

По информации на 07:15 погиб 12-летний мальчик, еще 34 человека пострадали.

Враг ударил боеприпасом в девятиэтажку в Харькове. Повреждены дома, 12 автомобилей, погиб ребенок. На месте попадания продолжаются аварийно-розыскные работы. Об этом сообщили в национальной полиции Киева.

По информации на 07:15: погиб 12-летний мальчик, еще 34 человека пострадали, полиция документирует преступление армии рф.

«Враг нанес удары трем КАБам из СУ-34, который зашел со стороны Белгорода. Одна из авиабомб попала между третьим и четвертым этажами девятиэтажного здания», – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По словам Президента Владимира Зеленского, под завалами могут находиться еще люди. Все необходимые службы на месте.

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