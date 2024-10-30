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Украина готовит на второй Саммит мира план из трех пунктов, — пресс-секретарь Зеленского

21:56, 30 октября 2024
По словам Сергея Никифорова, Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы получить их поддержку.
Украина готовит на второй Саммит мира план из трех пунктов, — пресс-секретарь Зеленского
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Пресссекретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Украина готовит план из трех пунктов, который будет предоставлен на втором Саммите мира. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, подготовка ко второму Саммиту мира – это тема для отдельного разговора.

«Да, Украина готовит план, чтобы презентовать по итогам первого Саммита мира, готовит план из трех пунктов, чтобы презентовать его на втором Саммите мира. Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой», – сказал он.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, то только после полной реализации Плана победы россия будет на Саммите мира.

Также Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в ноябре страна будет готова предоставить финальный документ для второго Саммита мира.

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Украина Владимир Зеленский

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