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Борьба с коррупцией и реформы в Украине – это как езда на велосипеде, нельзя просто перестать крутить педали посреди дороги – посол ЕС Катарина Матернова

07:30, 31 октября 2024
В посольстве Европейского Союза посоветовали гражданам Украины набраться терпения и дождаться результатов реформ и борьбы с коррупцией.
Борьба с коррупцией и реформы в Украине – это как езда на велосипеде, нельзя просто перестать крутить педали посреди дороги – посол ЕС Катарина Матернова
Источник фото - EU Project Pravo-Justice
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Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова 29 октября рассказала «Судебно-юридической газете», что украинцам нужно набраться терпения и дождаться позитивных для Украины результатов реформ и прогресса в борьбе с коррупцией.

«Я каждый день наблюдаю за результатами реформ, реализуемых в Украине уже десять лет.

В Украине внедрено большое количество «профилактических» антикоррупционных мер, среди которых, в частности, электронное декларирование должностными лицами их доходов.

В Украине также создан ряд антикоррупционных учреждений, которые действительно работают и имеют определенные достижения в своей деятельности. 

Во многих областях экономики уже приложено немало усилий, чтобы избежать или вообще исключить коррупционные факторы. Есть механизмы, стимулирующие конкуренцию, есть система лицензирования, система разрешений, внедрена цифровизация многих процессов.

Я не могу сказать, что у Украины нет проблем с коррупцией, но коррупция, так или иначе, существует во многих странах мира. 

Но в Украине уже созданы инструменты для противодействия коррупции, для расследования коррупционных правонарушений и для наказания виновных в совершении коррупционных правонарушений. Имеющиеся «инструменты» позволят Украине справиться с проблемой коррупции.

Хочу отметить, что наибольший прогресс в реформах и борьбе с коррупцией в Украине произошел после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. 

Как свидетельствуют социологические опросы, проблема коррупции для украинцев на втором месте по важности после вопросов безопасности. Раньше такого не наблюдалось.

Я хочу сказать украинцам, что «Рим не за один день строился».

Антикоррупционные реформы следует продолжать. Это как ехать на велосипеде, когда вы просто не можете перестать крутить педали посреди дороги», - рассказала Катарина Матернова изданию во время работы конференции «Путь Украины в ЕС». 

Отметим, что в октябре социологическая группа «Рейтинг» обнародовала результаты опроса граждан Украины по поводу их отношения к результатам борьбы с коррупцией в Украине в 2024 году.

Только 15% опрошенных отметили, что удовлетворены результатами борьбы с коррупцией, в то время как 84% опрошенных сообщили, что они недовольны результатами. 

Соответствующее исследование было проведено по заказу Консультативной миссии ЕС в Украине.

Автор Вячеслав Хрипун

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коррупция ЕС

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