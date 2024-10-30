Минобороны упростило возврат имущества бойцами и внедрило новые образцы обмундирования

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что изменений в вещевом обеспечении ждали военные, у которых возникали трудности со сдачей инвентарного имущества.

Фото: armyinform.com.ua

Министерство обороны Украины сообщило, что внесло изменения в правила вещевого обеспечения военнослужащих. В частности, упрощен возврат военнослужащими инвентарного имущества. Также предусмотрены новые элементы обмундирования, отвечающие стандартам НАТО.

«Изменений в вещевом обеспечении ждали военные, у которых возникали трудности со сдачей инвентарного имущества. Речь идет о спальниках, карематах, флягах и других вещах. Они могут быть потеряны или уничтожены в бою. Наши воины должны фокусироваться на выполнении боевой задачи, а обмундирование дадим новое», – подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров.

Эти изменения направлены на повышение боевой готовности ВСУ и улучшение условий службы для военнослужащих. Минобороны продолжает работать над усовершенствованием системы обеспечения, учитывая актуальные вызовы и потребности армии.

«Внедрение новых предметов обмундирования, таких как бронежилет специальный с положительной плавучестью и адаптивная одежда для раненых, а также упрощение бюрократических процедур возврата имущества, должны значительно облегчить службу для военнослужащих. Сокращение инвентарного имущества, подлежащего возврату, также уменьшит административную нагрузку на систему учета. Теперь каждый военнослужащий будет получать свое снаряжение без сложных процедур обмена», – отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Изменения в Приказ Минобороны №232 от 29 апреля 2016 г. внесены Приказом Минобороны №654 от 1 октября 2024 г.

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